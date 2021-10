Migranti: 21 e 22 ottobre commissione Affari costituzionali Camera in missione a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte da Lampedusa il ciclo di missioni della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori. Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - una delegazione della Commissione, composta dai rappresentanti di tutti i gruppi, sarà infatti sull'isola per visitare il centro di primo soccorso e accoglienza e incontrare istituzioni e associazioni del territorio. Guidata dal presidente della commissione, Giuseppe Brescia (Movimento cinque stelle), la delegazione sarà composta dalla vicepresidente della commissione Annagrazia Calabria (Forza Italia) e dai deputati Fabio Berardini (Coraggio Italia), Sabrina De Carlo (Movimento cinque stelle), Emanuele Fiano (Partito democratico), Riccardo Magi (Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani), Silvana Snider (Lega), Massimo Ungaro (Italia viva) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia). Il programma della missione prevede nel pomeriggio di giovedì 21 la visita presso l'hotspot e l'incontro con gli esponenti delle associazioni operanti nel centro. Si terrà presso il Comune, poi, il confronto con il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Nella mattinata di venerdì, avrà luogo l'incontro con gli esponenti dei corpi dello Stato presenti sull'isola. (Com)