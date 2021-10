Sardegna: Confartigianato, settore alimentare frenato da crescita prezzi materie prime e bollette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Governo non interviene a calmierare almeno i costi dell'energia e dei carburanti, il settore rischia una batosta non indifferente - commenta Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Imprese Sardegna - perché da un lato c'è il rischio di una frenata della ripresa post Covid, e dall'altro perché costringe i rivenditori a ritoccare i prezzi verso l'alto, col conseguente malcontento dei clienti". Un settore, quello dell'agroalimentare sardo, rappresentato in regione da 3.523 imprese artigiane che danno lavoro a ben 10mila addetti, con una importante offerta enogastronomica di 8 prodotti Dop, Igp e Stg, ben 214 prodotti "tradizionali", e una capacità export che sfiora i 100 milioni di euro all'anno. "Su latte, burro, zucchero, farina, uova, nocciole, mandorle e tutto ciò che serve per fare pane, dolci e gelati, stiamo registrando incrementi che variano tra il 5 e il 20 per cento che non si registravano dal 2011 - afferma Marco Rau, delegato regionale per l'alimentazione di Confartigianato Imprese Sardegna – tutto ciò sta innescando una pericolosa reazione a catena, perché le difficoltà di approvvigionamento e i maggiori costi affrontati dai produttori, poi ricadono anche su chi deve vendere al pubblico determinati generi alimentari e, di conseguenza, sul prodotto finito e sui consumatori. All'orizzonte, purtroppo, si profila un 'caro panettone'". (segue) (Rsc)