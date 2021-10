Sardegna: mancano medici, chiudono due reparti dell'ospedale di Nuoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Soddu non si è limitato a denunciare le carenze dell'ospedale San Francesco ma si è soffermato anche sui disagi che patiscono tanti centri dell'interno dell'Isola alle prese con la mancanza di medici di base: "Chiediamo alla Regione di investire maggiormente sulla medicina territoriale anche per non sovraccaricare gli ospedali - ha detto il primo cittadino di Nuoro -. La situazione è disastrosa , ma una seria programmazione può far uscire la sanità nuorese da uno stato di emergenza cronica. Da parte mia confermo la disponibilità ad adottare tutti i provvedimenti che sono nel potere dell'amministrazione per arrivare a una soluzione e così credo anche tutti i sindaci del territorio". (Rsc)