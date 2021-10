Amministrative: Boccia (Pd), in Sicilia centrosinistra unito può battere destre litigiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ballottaggi di domenica e lunedì in Sicilia rappresentano un "passaggio importante per tutte le città al voto e aprono, di fatto, il confronto elettorale che, dalle amministrative di primavera, portano al rinnovo della Regione autonoma siciliana. A Vittoria non abbiamo vinto al primo turno di un soffio, ma non ci culliamo sui risultati ottenuti". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo questa mattina a Vittoria (RG), insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo e al deputato regionale Nello Dipasquale, ad un'iniziativa in sostegno del candidato sindaco, Ciccio Aiello. "I ballottaggi a Vittoria, così come a San Cataldo, Favara, Lentini, si vincono se si riparte da zero. Niente illusioni. Solo lavoro per strada e impegni seri sapendo che i partiti nazionali presenti in Parlamento, dal Partito democratico al M5s e a tutti gli altri che aderiscono al progetto unitario saranno al fianco dei sindaci, nonostante le amnesie per i Comuni dell'amministrazione regionale. Noi non abbiamo perso un minuto dopo lo spoglio di lunedì", ha osservato. (segue) (Rin)