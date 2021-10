Amministrative: Boccia (Pd), in Sicilia centrosinistra unito può battere destre litigiose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni nelle Regioni a Statuto ordinario sono andate molto bene, ma vogliamo vincere in Sicilia perché c'è tanto bisogno di Comuni amministrati da sindaci progressisti che credono nell'idea di Paese che vogliamo ricostruire con l'uscita dall'emergenza sanitaria ed economica: sanità pubblica in Sicilia rafforzata ovunque, scuole pubbliche in grado di garantire il tempo pieno, transizione ecologica e digitale in ogni città, a partire dalle aree interne. Da queste elezioni amministrative inizia la costruzione della strada che ci riporterà al governo della Regione siciliana nel 2022. In questi giorni, il ritardo della Sicilia sul Recovery, il mancato coinvolgimento dei Comuni nei processi di programmazione e le gravi difficoltà di gestione dell'emergenza sanitaria confermano quanto le tre destre presenti nel Paese in Sicilia dimostrano plasticamente quanto le loro guerre interne di potere sono una zavorra all'uscita siciliana dall'emergenza. Nel Parlamento siciliano la Lega risulta assente, i conflitti con Fd'I sono all'ordine del giorno e gli altri partiti di centrodestra da tempo vivono da separati in casa; tutto questo nella fase più difficile degli ultimi trent'anni della storia sociale ed economica del Paese. Anche per queste ragioni l'unità del centrosinistra con il M5S può farci vincere in tutti i comuni al voto, rafforzando il fronte dei sindaci che potranno supplire ai condizionamenti istituzionali di Fd'I e Lega in Sicilia", ha concluso Boccia. (Rin)