Reddito cittadinanza: De Luca, c'è chi è ammalato di demagogia

- "Per la campagna vaccinale abbiamo fatto sforzo in più rispetto al generale Figliuolo, sforzi che hanno contribuito a salvare la stagione turistica campana". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento conclusivo al Premio Industria Felix presso la Città della Scienza a Napoli. Il presidente interviene poi sul Reddito di cittadinanza: "Un Paese civile non può non dare sostegno alle persone davvero in difficoltà, ma lo Stato non può dare neanche un euro a chi non ha un impegno lavorativo o formativo. La nostra proposta come Regione Campania al governo era addirittura di garantire il trasporto gratuito a chi per lavoro deve allontanarsi dalla città di residenza. Ma abbiamo scoperto che c'è chi è ammalato di demagogia". (Ren)