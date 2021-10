Lavoro: De Luca, drammatico tasso disoccupazione femminile al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tasso di disoccupazione femminile nel Meridione è drammatico". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'intervento conclusivo al Premio Industria Felix presso la Città della Scienza a Napoli. "I 209 miliardi dei fondi europei erano stanziati per recuperare divario il divario Sud-Nord - spiega - ma nessuno sa come avverrà effettivamente la divisione delle risorse per le infrastrutture. Dobbiamo quindi combattere con le unghie e con i denti perché regali al Sud non ne fa nessuno", conclude. (Ren)