Sanità: d'Amore (Asl Napoli 2), ospedale Pozzuoli Dea di II Livello, obiettivo cui lavoriamo da cinque anni (2)

- "Nel corso degli ultimi cinque anni - spiega - grazie agli importanti investimenti in termini di tecnologie, infrastrutture e professionalità, il Santa Maria delle Grazie ha visto crescere in modo esponenziale il numero e la complessità delle prestazioni garantite ai propri pazienti. Anche sul versante infrastrutturale il Santa Maria delle Grazie è in forte espansione. Attualmente si sta lavorando a completare il nuovo blocco operatorio che conterà otto sale operatorie, un edificio esterno al corpo principale destinato al nuovo Cup e alla Centrale operativa del 118, le nuove cucine, la realizzazione di due nuove sale di Emodinamica. È in programma per i prossimi mesi la realizzazione del nuovo padiglione ospedaliero che, con un investimento di 12.5 milioni di euro, permetterà al Santa Maria delle Grazie di superare i 400 posti letto". (Ren)