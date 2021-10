© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la manovra "vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina". Lo spiega una nota di palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.(Rin)