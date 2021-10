Sardegna: Regione definisce nuovo bando continuità territoriale, "garantito a sardi diritto a piena mobilità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, infatti, tra le rotte da assoggettare ad Osp il nuovo schema include, oltre ai collegamenti dai tre aeroporti sardi di Cagliari, Alghero e Olbia verso le rotte storiche di Roma Fiumicino, Milano Linate, anche il collegamento con Alghero/ Bologna, Cagliari/ Bologna nonché il collegamento Cagliari–Torino. Con riferimento alle condizioni tariffarie, riportate al lordo dell’Iva e al netto delle tasse aeroportuali, la tariffa massima per i passeggeri residenti applicabile ai collegamenti con Roma Fiumicino è pari a euro 39,00; la tariffa massima per i passeggeri residenti applicabile ai collegamenti con Milano Linate e Bologna è pari a euro 47,00; la tariffa massima per i passeggeri residenti applicabile ai collegamenti con Torino è pari a euro 60. Sono equiparati ai residenti in Sardegna i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del 27esimo anno, i giovani dai 2 ai 21 anni e gli anziani al di sopra dei 70 anni. I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere. Tra le novità introdotte le tariffe sopraindicate sono, inoltre, abbattute del 30 per cento per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti. Viene introdotta almeno parzialmente la tariffa unica, fa notare l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde: sono passeggeri equiparati ai residenti, per la sola stagione Iata Winter, anche i non residenti che viaggiano sulle rotte onerate per motivi di lavoro, mentre la tariffa è libera per i non residenti che viaggiano per diverse motivazioni. Nella stagione Iata Summer la tariffa è libera per tutti i passeggeri non residenti in Sardegna. (segue) (Com)