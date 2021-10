Piemonte: sostegno alle famiglie fragili, in arrivo 2 milioni e 290 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Regione Piemonte arriva un sostegno economico per le famiglie, in particolare per quelle fragili. L’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, ha approfittato dell'aumento dei fondi statali per le politiche per la famiglia: complessivamente arriveranno in Piemonte 2 milioni e 290 mila euro, di cui 1 milione e 840 mila da Roma e 455mila dalla Regione. Lo scorso anno la somma era stata ben più contenuta, con un contributo statale di 861,600 euro e 281mila euro da piazza Castello. Le risorse, come deciso dalla giunta su proposta di Caucino, verranno impiegate su tre fronti: il primo riguarda i 44 centri per le famiglie sparsi per tutto il Piemonte (vedi allegato, con l'elenco dei Centri). Si tratta di servizi istituiti dalla Regione per affiancare le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita, sostenendo in particolare la genitorialità a fronte di eventi critici inaspettati. I Centri per le famiglie sono realizzati dai Comuni, in raccordo con i consultori familiari, con lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, in collegamento e raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Tali strutture forniscono informazioni, consulenza e servizi, per sostenere le famiglie, sia nella formulazione del proprio fabbisogno, sia nella ricerca della risposta più adeguata, attraverso la rete dei servizi territoriali. Ma la novità, voluta esplicitamente da Caucino, è che quest’anno partirà un progetto in tutta la Regione per allestire centri sostegno aggiuntivo per famiglie con figli 0-6 anni. Non solo: verrà realizzata una carta che illustrerà - relativamente a quella fascia di età - tutti i servizi disponibili per i bimbi sul proprio territorio di appartenenza. (segue) (Rpi)