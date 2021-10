Sardegna: mancano medici, chiudono due reparti dell'ospedale di Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano i medici e i reparti di Chirurgia e Ortopedia dell'ospedale san Francesco di Nuoro sono paralizzati. Lo denuncia il sindaco della città barbaricina, Andrea Soddu. "La Regione - spiega il primo cittadino - resta sorda alle grida d'allarme lanciate dal nostro territorio al collasso sanitario". Nei due reparti stop ai ricoveri e i pazienti vengono spostati in altri ospedali: "Fino a qualche mese fa la pandemia è stata il paravento alle gravi inadempienze - ha aggiunto Soddu - ora i nodi stanno venendo al pettine. A fronte della nostra richiesta di interventi urgenti, consapevoli del disastro in arrivo, abbiamo ricevuto promesse, rassicurazioni e impegni solenni, ottenendo però solo qualche intervento-tampone". Il sindaco di Nuoro ha chiesto "un intervento definitivo, che metta fine a turni massacranti per medici, infermieri, Oss, che nonostante l'impegno e l'abnegazione non possono reggere a tali carichi di lavoro per cui scappano altrove". (segue) (Rsc)