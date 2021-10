Scuola: "Professione futuro" su Rai Scuola e RaiPlay, protagonista l'Istituto tecnico "Gioeni-Trabia" di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto tecnico "Gioeni-Trabia", una delle scuole più antiche di Palermo, fondata nel 1789, è protagonista del nuovo appuntamento con "Professione futuro", il programma realizzato da Rai Cultura, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, in onda oggi mercoledì 20 ottobre (alle 11 e, in replica, alle 15:30 e alle 19:30) su Rai Scuola, online su RaiPlay (sottotitolato per non udenti) e sul portale web di Rai Scuola. Obiettivo puntato, in particolare, sull'indirizzo "Trasporti e logistica", declinato in tutte le sue diramazioni. Le studentesse e gli studenti di una classe quinta, che segue la specializzazione nella nautica, spiegheranno come si acquisiscono le competenze nelle costruzioni e nel comando dei mezzi navali. Gli studenti dell'ambito aeronautico raccontano come si realizza un mezzo navale, come funziona la sua manutenzione e anche come si guida un mezzo aereo. Infine, un gruppo di studenti e i loro docenti, affrontano il tema della logistica, ovvero come si impara a realizzare e coordinare l'intero movimento delle merci. (segue) (Com)