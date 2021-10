Napoli: Asl Na 2, pronti ad approvazione atto aziendale per riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' prossima all'approvazione la nuova proposta di atto aziendale dell'Asl Napoli 2 Nord, il documento organizzativo che individua i reparti degli ospedali di Ischia, Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore, le unità organizzative dei distretti, dei dipartimenti e degli staff della direzione strategica. Si tratta complessivamente di 267 unità organizzative articolate su 5 ospedali, 13 distretti, 3 dipartimenti strutturali, oltre che presso gli uffici centrali". Lo ha comunicato in una nota l'azienda sanitaria: "Tra le novità più rilevanti vi sono: il nuovo dipartimento ospedaliero di oncologia; l'Unità di gestione dei progetti del recovery plan; le unità territoriali che gestiranno gli ospedali di comunità, le case della salute e i centri operativo rerritoriali. Il nuovo atto, inoltre, è già stato aggiornato con la nuova classificazione dell'ospedale di Pozzuoli, individuato dagli organismi regionali come Dea di secondo livello, al pari di alcuni tra i più grandi ospedali della Regione Campania". E dunque: "Il nuovo atto aziendale è stato già approvato dal collegio di direzione dell'Asl (un organismo composto da oltre 40 primari), è stato illustrato ai sindacati ed è stato approvato dalla direzione strategica. Nei prossimi giorni il nuovo atto sarà inviato alla valutazione della Regione per la sua approvazione definitiva". (segue) (Ren)