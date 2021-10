Napoli: Asl Na 2, pronti ad approvazione atto aziendale per riorganizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha spiegato: "Questo atto aziendale segna un momento di passaggio importante per la nostra azienda. Siamo reduci dall'esperienza del Covid in cui il sistema sanitario ha avuto un ruolo essenziale, ma siamo anche alla vigilia della sfida offertaci dal Recovery Plan: sul nostro territorio abbiamo programmato la realizzazione nei prossimi anni di 5 ospedali di comunità, 13 case della salute e 6 centri operativi territoriali. Il nuovo atto aziendale accompagna questi cambiamenti, certificando il lavoro svolto negli anni passati, ma guardando avanti nell'ottica di un miglioramento dei servizi". Quindi ha concluso: "Il nuovo dipartimento oncologico è un esempio di ciò: negli ultimi anni tutti i reparti di oncologia della nostra Asl sono stati ristrutturati o rimodernati, in due casi su quattro abbiamo nominato nuovi primari, abbiamo adottato nuovi modelli di lavoro e ovunque abbiamo assistito ad un ritorno di pazienti che prima si rivolgevano altrove". Secondo l'Asl: "La programmazione dei 5 ospedali di comunità, delle 13 case della salute e dei 6 centri operativi territoriali, invece, è già in corso di approvazione da parte della Regione e del Ministero. Tali strutture sono state programmate insieme ai Comuni del territorio, chiedendo la disponibilità alle amministrazioni del territorio di strutture da riconvertire a scopi sanitari". (Ren)