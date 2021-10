Elezioni: Vaccaro (M5s), i risultati di Napoli e Volla dimostrano che il Movimento è un valore aggiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora più che mai dobbiamo – prosegue Vaccaro - puntare sul modello Conte, perfezionando quel percorso vincente avviato da Luigi Di Maio, che per le sue aperture alle forze progressiste fu aspramente criticato da chi non è stato abbastanza lungimirante e che oggi è stato costretto a rivedere le proprie posizioni. Il successo straordinario che abbiamo conseguito a Volla va in quella stessa direzione, lungo la quale abbiamo il dovere di proseguire sia nelle realtà locali che a livello nazionale. Le vittorie conseguite fin dalle amministrative dello scorso anno, con le vittorie in realtà delicate e difficili come Giugliano, Caivano e Pomigliano d'Arco, le dobbiamo a un programma condiviso e alla scelta accurata dei migliori interpreti. Ed è in quel solco – conclude il senatore M5S - che dobbiamo continuare a lavorare, puntando su un modello organizzativo che superi la figura del facilitatore e ci doti di un organigramma e di una struttura forte sia a livello nazionale che a livello locale". (Ren)