Cultura: ministero e Komen Italia, ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Chieti per gli iscritti a The race for the cure (2)

- Per accedere gratuitamente al Museo archeologico nazionale di Chieti a Villa Frigerj (via Guido Costanzi) sarà sufficiente esibire all'ingresso la scheda di iscrizione alla "corsa" o la propria pettorina, oltre al green pass e a un documento di riconoscimento, secondo la normativa di sicurezza anti Covid 19. Gli orari di visita sono quelli ordinari di apertura al pubblico, ossia il sabato e la domenica dalle 15 alle 19:30. Per quanto riguarda invece coloro che sostengono con donazioni liberali la ricerca contro il tumore al seno, numerosi sono i musei statali, in tutta Italia, che consentono l'ingresso gratuito tutti i giorni fino al 31 ottobre. Le informazioni sono consultabili sui siti www.cultura.gov.it/raceforthecure e su theraceforthecure.it. (Com)