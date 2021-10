Imprese: oggi la tappa del roadshow di Connext 2021 a Unindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la tappa di oggi a Roma, in Unindustria, il Roadshow sul territorio, in vista di Connext 2021, in programma al Mico di Milano il 2 e il 3 dicembre, si avvia alla conclusione. In poche settimane, oltre 300 aziende si sono iscritte sul Marketplace e 200 imprese hanno aderito a Percorso Startup. L’iniziativa rappresenta una grande occasione di confronto tra tutti gli attori del mondo economico che, attraverso la forza del network, intende sostenere in modo concreto le imprese a gestire e guidare le trasformazioni in atto, attuando la loro competitività sui mercati globali attraverso percorsi ad alto valore aggiunto e nuove partnership. Una piattaforma di relazioni dinamica basata sull’integrazione orizzontale e verticale, la crescita delle Filiere, la contaminazione con il mondo delle Startup e il dialogo con la Pubblica amministrazione. Alla tappa di oggi hanno partecipato Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese, Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria e Angelo Camilli, presidente di Unindustria. (segue) (Com)