Lavoro: De Luca, creare contesto favorevole per ritorno giovani

- "Servono riforme radicali per essere un Paese di punta sulla scena mondiale. Siamo un Paese ricco ma destinato a scivolare in basso". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento conclusivo al Premio Industria Felix presso la Città della Scienza a Napoli. "Abbiamo il fiato sul collo di realtà come il Canada, la Turchia e altri - spiega - continuando così rischiamo di diventare un Paese di quarta categoria. Abbiamo giovani campani che fanno i dirigenti aziendali in giro per il mondo, ma per il loro ritorno dobbiamo creare un contesto favorevole e creare ricchezza, cosa non possibile in un sistema come quello attuale dove più fai più sei penalizzato". "Dobbiamo creare un Paese a misura della creatività e non un Paese di anime morte che non può lasciare nulla alle giovani generazioni", conclude il governatore. (Ren)