Infrastrutture: Gariglio (Pd) su Tav, con Lo Russo Torino ruolo guida per infrastruttura

- "Con il rientro di Torino nell'Osservatorio Tav, annunciato dal sindaco Lo Russo, il comune potrà finalmente assumere un ruolo guida per la realizzazione di una infrastrutture fondamentale a livello nazionale e recuperare prestigio e peso decisionale persi a causa delle precedente amministrazione". Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio. "Ai consiglieri della Lega, che vorrebbero rivendicare questa scelta, ricordo che il Pd ha sempre sostenuto la Torino-Lione, a differenza del governo giallo verde che, con Salvini vicepremier ha bloccato l'opera per oltre un anno".(Com)