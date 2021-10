Amministrative: Gasparri (FI), bene che per il futuro si rifletta su candidati politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che si riflette ora per le prossime elezioni amministrative sulla scelta di 'profili politici' per le candidature del centrodestra. Una valutazione saggia. Peccato che in altri momenti ipotesi politiche siano state pregiudizialmente escluse. I profili civici sono validi quando portano un effettivo valore aggiunto", dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a seguito dei risultati deludenti delle ultime amministrative. "Si pensi alla Moratti alla prima candidatura a Milano, a Bertolaso a Roma, se fosse stato indicato. Il civico è utile quando per notorietà, per forza, per capacità dimostrate in maniera palese in altri campi può aggiungere un valore ai voti di uno schieramento. Altrimenti qualsiasi persona non impegnata in politica è civica, ma questo non la trasforma in un candidato ideale. Se la politica, nel momento in cui gli elettori che scelsero l'antipolitica delusi la abbandonano, passando all'astensione, non propone suoi esponenti ma si auto-cancella, è difficile poi mobilitare gli elettori. È bene che si rifletta per il futuro su profili politici. Peccato che non lo si sia fatto in questa fase", per le prossime amministrative il centrodestra "dovrà puntare sulla scelta di candidati più forti", ha concluso Gasparri sottolineando l'importanza di candidare figure civiche in città complesse come Roma o Milano. (Com)