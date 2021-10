Abruzzo: Marsilio su trasporti, 127 assunzioni a Tua "segnale di fiducia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano assunzioni per 127 nuovi posti di lavoro, distribuito in un arco temporale di 14 mesi, riservato a giovani entro i 36 anni di età. E' stato presentato questa mattina, a L'Aquila, nel corso di una conferenza stampa da Marco Marsilio, presidente della giunta regionale e da Gianfranco Giuliante, presidente di Tua, società di Trasporto unico abruzzese. "Si tratta di un'iniezione di fiducia in un momento delicato come questo, con nuove opportunità di lavoro, più personale qualificato e un servizio più efficiente - ha detto Marsilio -. Innanzitutto oggi voglio rilevare come Tua, punto di riferimento per il trasporto abruzzese, abbia saputo affrontare l'emergenza pandemica. L'Abruzzo, nonostante le difficoltà, va avanti creando posti di lavoro. Abbiamo sfidato anche l'emergenza con tutte le complicazioni del caso legate al trasporto, garantendo sempre servizi per lavoratori e pendolari. Questi concorsi puntano al superamento del precariato così come sta avvenendo nella sanità abruzzese". (segue) (Gru)