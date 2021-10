Covid: Piemonte, numero focolai nelle scuole sale da 13 a 17 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’età scolastica l’incidenza del virus si mantiene sotto la soglia di allerta e non mostra trend in salita, al di là di qualche lieve variazione sulle singole classi di età. In particolare, nella settimana 11-17 ottobre, l’incidenza nella fascia 11-13 anni è di 48 nuovi casi ogni 100 mila giovani di questa età, 42.4 nella fascia 14-18 anni, 39.5 nella fascia 6-10 anni, 32.4 da 3 a 5 anni ed infine 26.2 nell’età 0-2 anni. (Rpi)