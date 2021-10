Elezioni: Vaccaro (M5s), i risultati di Napoli e Volla dimostrano che il Movimento è un valore aggiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La teoria sul Movimento 5 Stelle che avrebbe resuscitato il Pd o che, addirittura, senza il Pd oggi non andrebbe da nessuna parte, è smentita dai dati, dai fatti e dalla realtà. È un dato, un fatto e una realtà incontrovertibile che il Movimento abbia contribuito notevolmente a conseguire risultati importanti. A partire dal laboratorio Napoli, che ha eletto il sindaco più votato in Italia, passando per Volla, il mio Comune, dove il risultato è frutto di un grande lavoro che ho portato avanti personalmente con il Pd, la civica Free Volla e gli attivisti storici del territorio. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, piuttosto, essere il valore aggiunto all'interno di ogni coalizione che ha portato alla vittoria, mettendo insieme forze politiche che senza il nostro supporto non si ritroverebbero oggi al governo di città come Napoli". Lo dichiara il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro. (segue) (Ren)