Elezioni amministrative: Cioffi (M5s), esposto a procura Salerno per possibili irregolarità nel voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da fonti di stampa apprendiamo che dalla verifica dei verbali delle elezioni comunali di Salerno risulterebbero emergere circa 400 voti in più rispetto al numero di elettori. Inoltre, ci sarebbero verbali falsi o alterati. Se fosse vero, sarebbe una grave distorsione della libera espressione del voto dei cittadini. Per questo motivo oggi ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno chiedendo che si faccia piena luce e che si verifichi se ci sono gli estremi per un accertamento giudiziario". Lo afferma il senatore Andrea Cioffi, vice presidente del gruppo M5s a Palazzo Madama. (Ren)