Covid: 2.697 nuovi casi, tasso di positività allo 0,4 per cento

- Sono 2.697 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi sono 662.000 e il tasso di positività è pari allo 0,4 per cento, mentre ieri era allo 0,7 per cento. I decessi sono 70 (ieri erano 44) per un totale di 131.655 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sul Covid-19. Oggi sono stati registrati 3 ingressi in meno in terapia intensiva. In totale i ricovati con sintomi sono oggi 2.423. A livello territoriale, la Regione che registra più casi oggi è la Lombardia (412), seguita dal Lazio (326) e dal Veneto (294). I guariti sono 4.442 (ieri erano 2.756), per un totale di 4.515.987 dall’inizio della pandemia. Lieve crescita del numero degli attualmente positivi. Di questi, 71.768 sono in isolamento domiciliare.(Rin)