Sardegna: accordo governo-Regione, 574 milioni all'isola

- È stato firmato il nuovo accordo tra governo e Regione, che riduce di circa 77 milioni l'anno il contributo alla finanza pubblica consentendo alla Sardegna un risparmio di 308 milioni sul prossimo quadriennio, e assegna per il 2021 alla nostra isola i primi 66 milioni a compensazione dei maggiori oneri sostenuti sulla base della condizione di insularità, che diventano 100 milioni all'anno a regime, sempre come acconto, dal 2022 (266 milioni nel triennio, fino a nuova intesa sull'insularità). "È un risultato importante, frutto di un dialogo proficuo instaurato da questa Giunta, fin dai suoi primi passi, con il governo - dice il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas -. Gli effetti concreti sono evidenti, e ci consentono di dare risposte immediate alle priorità dell'isola, creando le condizioni ottimali per una ripartenza. Oltre ad affrontare in termini positivi per la nostra regione il tema del concorso alla finanza pubblica, con il nuovo accordo Stato-Regione che consentirà di innescare quel circolo virtuoso necessario allo sviluppo, potremo finalmente contare su una significativa quantità di risorse da destinare al rilancio dell'economia". (segue) (Rsc)