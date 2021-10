Sardegna: accordo governo-Regione, 574 milioni all'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, sulla base dell'intesa raggiunta, il livello degli accantonamenti sulle quote dei tributi erariali per i prossimi 4 anni (dal 2022 al 2025) è stato ridotto a 306,4 milioni annui (-20 per cento), consentendo così di trattenere nel territorio circa 77 milioni di entrate ogni anno (le risorse saranno disponibili a seguito dello stanziamento da parte dello Stato con la prossima legge di bilancio 2022-2024). L'altro fondamentale risultato è lo sblocco di risorse statali per la compensazione dei maggiori costi che la Sardegna sopporta a causa della condizione di insularità: in attesa dell'avvio, entro il 31 gennaio, di un apposito tavolo tecnico-politico finalizzato a quantificare e definire puntuali misure compensative per la rimozione dei gap riferibili all'insularità, a titolo di acconto sono stati attribuiti alla Regione 66,6 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2022 (risorse già stanziate nel bilancio dello Stato 2021-2023). (segue) (Rsc)