Sardegna: accordo governo-Regione, 574 milioni all'isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi raccogliamo i frutti dell'intenso lavoro del presidente Solinas e delle interlocuzioni con il ministero dell'Economia, che ci hanno visti protagonisti e che ci hanno portato fino a raggiungere un'intesa molto positiva per la Sardegna - ha evidenziato l'assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino -. Il nuovo accordo in materia di finanza pubblica - che segue quello del 2019 nel quale già era stato abbassato il contributo della Sardegna al risanamento del debito pubblico nazionale (da 536 a 383 milioni di euro) e riconosciuto alla nostra Regione oltre 1,5 miliardi di euro per spese d'investimento - ci consentirà di avviare importanti progetti per il rilancio dell'economia sarda". (Rsc)