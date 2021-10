Difesa: Pichetto, Mise dedica francobollo a Milite ignoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, attraverso il ministero dello Sviluppo Economico, dicastero che è l’Autorità emittente delle carte valori postali dello Stato italiano, ha ritenuto di dedicare un francobollo alla figura del milite ignoto che, nel centenario della sua traslazione all'Altare della Patria, rendesse idealmente omaggio ai caduti di tutte le guerre. Lo annuncia il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, nel corso della presentazione al teatro Petruzzelli di Bari dell'annullo filatelico celebrativo nel centenario della traslazione del Milite Ignoto. "L’emissione del francobollo, fortemente voluta dal Mise, intende essere un doveroso omaggio alla rilevanza storica e sociale del Milite Ignoto, e all’intero complesso monumentale in cui esso si trova inserito", precisa Pichetto. "L’auspicio è che questo francobollo venga sin da oggi quanto più possibile utilizzato per l’invio della corrispondenza, così da far giungere ovunque possibile l’immagine dell’Altare della Patria e dei valori legati alla figura del Milite Ignoto". (Com)