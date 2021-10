Imprese: oggi la tappa del roadshow di Connext 2021 a Unindustria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa edizione di Connext puntiamo a superare i numeri della precedente, che vide la partecipazione di 7 mila imprenditori e di circa 500 espositori. Per questa ragione, la nostra iniziativa a livello nazionale, non è nuova: il progetto UniRete lanciato da Unindustria con un grande successo sul territorio, infatti, è un precursore di Connext”, ha affermato Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria. “Quest’anno, per fronteggiare la pandemia e favorire la più ampia partecipazione, sarà possibile prendere parte all’evento al Mico di Milano anche attraverso la dimensione virtuale. La nostra sfida, infatti, è quella di accompagnare le imprese lungo un percorso virtuoso finalizzato al potenziamento del proprio know-how, inteso sia in termini di innovazione che di competenze, e alla creazione di partnership funzionali a potenziare la competitività delle singole imprese e di tutto il sistema economico”. (Com)