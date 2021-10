Abruzzo: investito e ucciso un orso bruno marsicano sulla A/25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte alle ore 3:00 circa è stato investito un orso bruno marsicano sulla carreggiata della A25 in direzione Pescara al Km 94+700 ricompreso tra gli svincoli di Avezzano e Celano. Il veicolo che ha impattato con l'animale che si presume essere di grosse dimensioni ha proseguito senza fermarsi. L'orso, un maschio subadulto di 3-4 anni, non era marcato né radiocollarato. Solo dai risultati delle analisi genetiche, che arriveranno non prima di un mese, sarà possibile comprendere se l'orso era già stato geneticamente censito dai tecnici del Parco e dalla rete di monitoraggio. "Dall'esame necroscopico svolto da Stefania Salucci dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, unitamente al veterinario del Parco Leonardo Gentile - fa sapere il Parco nazionale Abruzzo-Lazio e Molise - si constatava che l'orso riportava gravi traumi addominali e toracici, inoltre aveva fratture a entrambi i femori e al bacino. (segue) (Gru)