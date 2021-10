Amministrative: Lupi, basta inseguire no green pass e gruppi minoritari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta inseguire no green pass e gruppi minoritari", afferma su Facebook il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, all'indomani dell'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Il centrodestra, che "dai sondaggi risulta ancora essere maggioranza nel Paese, ha perso quasi ovunque e quando si perde o si vince se si è una squadra lo si fa tutti insieme. Il risultato elettorale, dunque, ci impone una riflessione approfondita: dobbiamo ritrovare unità di programma e capacità di governo, cioè di responsabilità, e smetterla di inseguire pulsioni minoritarie, dai no green pass ai no vax", spiega. "Ancora una volta il voto ha dimostrato che si vince solo quando la coalizione è unita e riesce ad esprimere una candidatura autorevole e moderata. Questa sconfitta può trasformarsi nell’occasione per rilanciare il nostro campo politico rendendolo ancora più forte, ma per farlo - conclude Lupi - ognuno di noi dovrà guardare prima all’interesse generale poi a quello del singolo partito". (Rin)