Lavoro: somministrazione forma contrattuale con più alto tasso occupabilità (2)

- La ricerca – riferisce una nota – è stata presentata stamattina a Roma, presso l'Acquario Romano, nel corso di un evento organizzato da Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. Nel corso della manifestazione è emerso come la fase più acuta della pandemia abbia colpito maggiormente i giovani e le donne e che, tuttavia, il settore delle Agenzie per il Lavoro si è distinto per aver messo in atto un sistema di tutele e di sostegno che ha garantito la puntualità di erogazione degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori in somministrazione per tutti i mesi, senza mai un ritardo. Un unicum che ha fatto sì che il settore venisse indicato dall'Ocse come una best practice (Outlook 2020). Dopo la fase acuta della crisi la curva dei lavoratori in somministrazione è progressivamente risalita e ha raggiunto e poi superato il numero di occupati pre-Covid. La media mensile di lavoratori tramite Agenzia, infatti, a luglio 2021 ha superato per la prima volta quota 500 mila. Oltre 100 mila lavoratori in somministrazione sono assunti a tempo indeterminato. (segue) (Com)