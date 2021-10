Sardegna: a Barumini nuovo ecocentro nella zona artigianale, servirà 18 Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ecocentro di Barumini è stato realizzato nell'area del piano insediamenti produttivi. Nella struttura potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto: imballaggi in vetro, carta e cartone, imballaggi in materiali misti, rifiuti biodegradabili da sfalci e potature, ingombranti, abbigliamento, olio vegetali e olii di frittura, rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione derivanti da utenze domestiche e per piccole quantità, diverse tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei raggruppamenti R3, R4 e R5. "Sono autorizzati ad accedere all'ecocentro di Barumini e a conferirvi rifiuti solo i cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell'Unione Marmilla, purché risultino in regola con il pagamento della tassa dei rifiuti - ha spiegato Valerio Porcu, responsabile del servizio ambiente dell'Unione - ma anche le utenze non domestiche, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano prodotti nei comuni dell'Unione e anche in questo caso purché in regola con il pagamento della Tarsu. Inoltre l'accesso all'ecocentro avverrò previa presentazione di documento di identità o altro documento di riconoscimento all'addetto al servizio di custodia e controllo della struttura". (segue) (Rsc)