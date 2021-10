Energia: Enel Green Power, grande successo di iniziativa "Scelta rinnovabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con grande successo il primo lancio di "Scelta Rinnovabile", l’iniziativa di Enel Green Power che, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, consente di far partecipare attivamente i cittadini alla realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia, così da supportare la transizione del Paese verso fonti energetiche più sostenibili. Si è concluso il 15 ottobre - si legge in una nota di Enel Green Power - il periodo di esclusiva, riservato ai residenti nel comune di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, per partecipare all’iniziativa di finanziamento promosso lo scorso 30 settembre da Enel Green Power, a supporto della costruzione di un impianto fotovoltaico sito nel comune. La campagna di crowdfunding ha visto la comunità locale partecipare con grande interesse, coprendo interamente il target di raccolta fondi previsto, pari a 100.000 euro. (segue) (Com)