Avellino: Lega, venerdì presentazione corso Accademia federale

- "Quarto anno di corso per L'Accademia Federale Lega. Il segretario regionale della Lega Campania Valentino Grant e il senatore Ugo Grassi presenteranno la quarta edizione agli organi d'informazione venerdì, alle ore 16:30, nel corso della conferenza stampa presso la sede provinciale della Lega ad Avellino, in via Stanislao Esposito 4. Illustrerà corsi e modalità di iscrizione la direttrice Fabiana Gardini". L'annuncio in una nota del partito regionale campano. (Ren)