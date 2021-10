Sardegna: blitz antidroga Squadra mobile Oristano, sequestrati 450 chili di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattrocentocinquanta chili di marijuana già essiccata sequestrati e tremila piante di canapa estirpate a Zerfaliu (Or) e due arresti. E' il bilancio della nuova operazione antidroga della Squadra mobile di Oristano. I due arrestati, un 41enne e un 45enne, sono entrambi di Bono (Sassari). Gli uomini della Mobile, coordinati da Samuele Cabizzosu, hanno individuato un vasto terreno nella zona di Zerfaliu in cui era stata avviata una nuova coltivazione e alcuni magazzini usati per lasciare ad essiccare la droga che è stata analizzata dagli specialisti del Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Cagliari: aveva un principio attivo (Thc) altissimo, pari al 17 per cento, superiore di quasi trenta volte quello massimo consentito per legge. E' la terza operazione di questo tipo conclusa dalla Mobile di Oristano in pochi giorni: il bilancio complessivo è di circa 12.000 piante di canapa illegale e ulteriori dieci quintali di marijuana già essiccata. Otto le persone finite in manette, sei delle quali del nuorese e due del sassarese. (Rsc)