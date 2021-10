Sardegna: a Loceri una piazza sarà intitolata a Giacomo Matteotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomo Matteotti è stato un uomo che ha avuto una "profonda fede nei suoi principi senza mai allontanarsene. La sua storia è per noi un testamento che non deve perdere evidenza. Dobbiamo ricordare il suo impegno per la difesa dei diritti di ogni essere umano, la libertà di espressione e di manifestare i propri ideali. Matteotti lo ha fatto contestando soprusi e brogli, smascherando i 'potenti' che calpestano le vite degli altri e ha pagato per questo con la sua vita. Ecco perché a 97 anni dalla sua scomparsa vogliamo incidere il suo nome nel nostro paese, abbiamo deciso di intitolare una piazza alla sua memoria come simbolo della libertà che rispetta tutti; è questo il nostro modo di rendergli omaggio. A Giacomo Matteotti, alla sua curiosità e alla sua lungimiranza dobbiamo guardare come esempio". Sono le parole con cui Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri, nel Nuorese, vuole ricordare l'uomo simbolo dell'antifascismo, attraverso una cerimonia d'intitolazione della piazza municipale e la presentazione del libro "Solo" di Riccardo Nencini dedicato proprio alla vita di Giacomo Matteotti. I due eventi avranno luogo il prossimo venerdì, 22 ottobre, a partire dalle 15:30. L'obiettivo è porre l'accento sulla statura umana, culturale e politica di Matteotti, protagonista fondamentale della storia italiana, anticipatore e fautore di grandi temi oggi più che mai attuali per un nuovo, consapevole e sostenibile sviluppo della nostra società. "Per poter meglio ricordare Giacomo Matteotti abbiamo invitato a Loceri colui che ne ha ricostruito la vita - aggiunge il primo cittadino - nel romanzo 'Solo', il presidente della commissione Cultura del Senato, Riccardo Nencini, con lui potremmo guardare alla morale nella politica dell'uomo e fare, grazie al suo libro, nuove considerazioni intorno al pensiero pratico di Giacomo Matteotti". (Rsc)