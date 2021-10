Lavoro: somministrazione forma contrattuale con più alto tasso occupabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somministrazione di lavoro a tempo determinato è la forma contrattuale che garantisce il tasso di occupabilità più alto, maggiore anche del contratto a termine alle dirette dipendenze dell'azienda. "La probabilità di rioccupazione entro 30 giorni dei lavoratori in somministrazione – infatti - è particolarmente elevata (il 55 per cento) e quasi doppia rispetto a quella dei contratti a termine standard", che si attesta sul 29,4 per cento. Il dato è confermato anche con una analisi a distanza di 60 nonché di 90 giorni dalla scadenza contrattuale, quando la percentuale sale al 68,9 per cento. "Tra le varie classi di età la probabilità di rientro dopo un contratto in somministrazione è sempre superiore di circa 20 punti percentuali rispetto ai contratti direttamente subordinati. Il divario è ancora maggiore (26 punti percentuali) tra i più giovani (15-24 anni)". Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla ricerca "Il lavoro in somministrazione negli ultimi dieci anni" realizzata dall'Università degli Studi Roma Tre e da LabChain (Centro interuniversitario di studi avanzati su innovazione tecnologica, blockchain e politiche del lavoro). (segue) (Com)