Lavoro: somministrazione forma contrattuale con più alto tasso occupabilità (3)

"Il sistema integrato dei servizi per il lavoro delle Agenzie rappresenta una politica attiva efficace, orientata alla qualità delle prestazioni e alla misurazione dei risultati, assieme a una elevata adattabilità", ha evidenziato il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza. "Il nostro settore, anche grazie alla virtuosa interazione con i sindacati, ha dimostrato anche durante la fase più acuta della pandemia, di saper rispondere al mutamento dello scenario tempestivamente e adeguatamente". "Anche attraverso la bilateralità del settore ai lavoratori in somministrazione è stato garantito il pagamento puntuale sia delle retribuzioni sia di tutti gli ammortizzatori sociali, sempre. Si tratta di un caso unico che, unitamente alle altre iniziative messe in campo da Assolavoro assieme ai sindacati, ha determinato il riconoscimento come buona pratica da parte dell'Ocse nell'Outlook 2020", ha aggiunto. "Il contratto di lavoro in somministrazione in Italia, peraltro, è un modello sul piano europeo in quanto prevede tutele, prestazioni e opportunità per i lavoratori che non ha eguali in altre legislazioni. "Le Agenzie per il Lavoro, peraltro, coniugano le tutele per i lavoratori con la capacità di garantire qualità e tempestività di risposta alle mutevoli esigenze delle imprese, come dimostrano anche i dati più recenti".