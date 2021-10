Lavoro: somministrazione forma contrattuale con più alto tasso occupabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora abbiamo di fronte a noi una occasione irripetibile per costruire assieme, pubblico e privato, un sistema di politiche attive per il lavoro finalmente efficiente ed inclusivo. Il lavoro in somministrazione, come dimostrano anche i dati della ricerca dell'Università Roma Tre presentati oggi, rappresenta la forma contrattuale con maggiori tutele e con migliori prospettive per chi entra o rientra nel mondo del lavoro. È un modello inclusivo. "Attraverso una esperienza ultraventennale a stretto contatto con milioni di candidati e centinaia di migliaia di imprese, forti di una presenza capillare sul territorio, con 2.500 filiali e oltre 10 mila professionisti specializzati nel favorire incontro e domanda di lavoro, le Agenzie confermano la propria disponibilità a fare la propria parte in questo momento storico". "Attraverso una formazione mirata e continuativa, un sistema integrato di servizi di qualità, una virtuosa interazione tra pubblico e privato, un orientamento al risultato e al monitoraggio puntuale della qualità dei servizi erogati, siamo certi che il nostro Paese potrà emergere complessivamente in Europa come buona pratica nei servizi per il lavoro", ha concluso il presidente di Assolavoro. (segue) (Com)