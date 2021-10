Abruzzo: Marsilio su trasporti, 127 assunzioni a Tua "segnale di fiducia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vediamo qual è il concreto il piano di assunzioni e quali sono i ruoli e le competenze richiesti con la formazione di nuovo competenze e un ricambio generazionale all'interno della società illustrato oggi dal presidente Giuliante. Nel 2022 sono previste assunzioni con contratto di apprendistato per 50 operatori di esercizio, 5 figure amministrative, 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione. Altre assunzioni interesseranno personale qualificato manutentivo: un esperto in energia e fonti di alimentazione alternative, un esperto, con laurea in Ingegneria, da inserire nel settore ferroviario, uno con laurea in ingegneria esperto in sistemi di trasporto e scorrimento graduatoria del personale manutenzione gomma di 4 unità. Nel 2023 verranno assunti altri 50 operatori di esercizio, altre 5 figure amministrative e 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione con contratto di apprendistato. (Gru)