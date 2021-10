Cultura: ministero e Komen Italia, ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Chieti per gli iscritti a The race for the cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingresso gratuito al Museo archeologico nazionale di Chieti durante tutto il prossimo fine settimana, 23 e 24 ottobre, per gli iscritti a "The race for the cure", la maratona rosa per la lotta contro il tumore al seno che si terrà a Pescara domenica mattina, dopo aver già fatto tappa a "ottobre, mese della prevenzione" a Roma, Bari e Matera. L'iniziativa è frutto del rinnovo dell'accordo tra il ministero guidato da Dario Franceschini e l'associazione Komen Italia Onlus per promuovere una cittadinanza consapevole attraverso cultura, solidarietà e bellezza e valorizzare il patrimonio culturale italiano. È promossa a livello nazionale con una campagna di comunicazione che vede in questa edizione l'immagine de "La Fornarina" di Raffaello, opera custodita a Roma, nella Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Barberini, e mantiene il claim "La prevenzione è il nostro capolavoro. I capolavori italiani sostengono la prevenzione". (segue) (Com)