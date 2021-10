Imprese: oggi la tappa del roadshow di Connext 2021 a Unindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sistema delle imprese del Lazio è ben consapevole dell’importanza e del valore di questa iniziativa, che già nella precedente edizione ha trovato un grande riscontro da parte delle aziende del nostro territorio – ha dichiarato Angelo Camilli, presidente di Unindustria -. Come già accadde con Unirete, il B2B di Unindustria dedicato al networking e al business per la crescita di aziende e territorio, la nostra associazione parteciperà attivamente con le sue imprese, mettendo a fattore comune esperienze e know-how che fanno grande il nostro tessuto imprenditoriale. L’edizione di Connext 2021 è un segnale di ripresa, con una formula rinnovata nei contenuti e nelle modalità di partecipazione, un’ occasione unica per rivisitare il senso di appartenenza al Sistema, ma anche per valorizzare pienamente il ruolo di grande business community, per creare occasioni di partnership, networking ed immaginare nuove strategie. Le filiere saranno protagoniste nel nuovo scenario competitivo: sono sinonimo di flessibilità, resilienza e capacità di produrre beni e servizi tagliati sulle nuove esigenze dell’utente finale. Per questo, Connext punta su progetti flagship integrati, in linea con i driver del PNRR, e sulla valorizzazione dei programmi di ricerca sulle value chain strategiche della Commissione europea”, ha spiegato Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese. “Inoltre, abbiamo apportato una profonda rilettura rispetto all’edizione precedente, scegliendo di articolare Connext 2021 nei quattro assi portanti che caratterizzeranno gli anni a venire: Fabbrica intelligente, Città del futuro, Pianeta sostenibile, Persone Scienze della vita e progresso”. (segue) (Com)