Covid: Meloni, a breve dossier Fd'I su gestione commissariale

- "Mascherine, banchi a rotelle, non solo il governo, ma anche gli Enti locali. La regione Lazio ha stanziato 35 milioni di euro per 9 milioni e mezzo di mascherine consegnate, 1 milione e 400 mila pezzi di mascherine, per un totale di 11 milioni di euro buttati dalla regione Lazio". Lo ha denunciato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa nella sede del partito. "Fratelli d'Italia pubblicherà a breve un dossier in merito la gestione commissariale della pandemia", ha ancitipato.(Rin)