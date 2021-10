Amministrative: D'Incà, astensionismo drammatico, tutti i partiti ci devono fare conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tornata elettorale delle amministrative è stata segnata dal "dato drammatico dell’astensionismo con il quale tutte le forze politiche dovranno fare i conti per tornare davvero ad essere in sintonia con il Paese". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, esponente del Movimento cinque stelle. "Roma e Torino hanno eletto i nuovi sindaci, così come molte altre città italiane e a tutti i primi cittadini eletti va il mio augurio di buon lavoro. Ci aspetta una fase importante di grande rilancio per il Paese, durante la quale tutte le istituzioni dovranno lavorare in sinergia per programmare il futuro dell’Italia all’insegna dei progetti che stiamo disegnando nel Piano nazionale di ripresa e resilienza", aggiunge il ministro. (Rin)