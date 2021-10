Molise: M5s su vendita polo specialistico Gemelli di Campobasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verrebbe da dire: meglio tardi che mai. Già nel luglio scorso, quindi tre mesi fa, in merito alla vendita del polo specialistico 'Gemelli' di Campobasso chiedemmo l'immediato intervento della Regione affinché rilevasse la struttura. Ora finalmente il presidente della Regione, Donato Toma, ha annunciato l'interesse dell'Ente regionale in tal senso, ma non basta: bisogna vigilare affinché questo annuncio si traduca in proposte reali e realizzabili". Lo scrivono questa sera i portavoce del M5s in Consiglio regionale del Molise. "Sempre a luglio, con una mozione del Movimento cinque stelle - si legge in una nota - l'intero Consiglio regionale diede mandato al presidente Toma di difendere gli interessi dei molisani ai tavoli con la proprietà, scongiurando la cessione a soggetti non idonei a perseguire le finalità di interesse pubblico sancite nei contratti tra Regione e Gemelli. Parliamo infatti di una struttura sanitaria costruita, avviata e fatta funzionare quasi in toto grazie a risorse pubbliche, quindi ai soldi dei molisani. La mozione, quindi, impegnò Toma a fare quanto in suo potere per vigilare sul rispetto di quelle finalità pubbliche alla base di un imponente esborso di denaro dei contribuenti". (segue) (Gru)