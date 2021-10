Molise: M5s su vendita polo specialistico Gemelli di Campobasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora, accertato l'impegno della Regione a rilevare il Gemelli, bisogna continuare a lavorare proprio a tutela dell'interesse dei molisani. In questo senso è importante sottolineare che, ancora oggi, non è dato sapere se il potenziale acquirente sia titolato a garantire il rispetto degli impegni presi, ovvero offrire un centro di formazione e di erogazione di prestazioni specialistiche per i cittadini. Inoltre, siamo sicuri che un fondo straniero, di cui non si conoscono i reali azionisti, possa essere accreditato a svolgere prestazioni pubbliche? Di più: se il bacino di utenza del nuovo Gemelli resterà lo stesso previsto ai tempi della nascita della Cattolica, saranno gli stessi anche i problemi contrattuali tra Regione e Gemelli legati allo sforamento del budget per la mobilità attiva. Ad ogni modo, l'acquisizione da parte della Regione sarebbe una grande opportunità per la sanità pubblica molisana perché potrebbe contribuire a risolvere enormi criticità tra cui le difficoltà organizzative o la carenza di personale e spazi", conclude la nota M5s. (Gru)