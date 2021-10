Sardegna: a Barumini nuovo ecocentro nella zona artigianale, servirà 18 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo ecocentro nel territorio dell'Unione di comuni "Marmilla" per migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a disposizione di 18 paesi. Porte aperte dal prossimo 25 ottobre nel nuovo ecocentro di Barumini, nella zona artigianale. Fra pochi giorni, dunque, tutti i residenti nei comuni dell'Unione, utenze domestiche e non domestiche, potranno usufruire dei nuovi servizi dell'ecocentro baruminese, che aprirà tre giorni la settimana, il lunedì dalle 7 alle 13,30, il mercoledì dalle 12 alle 18,30 e il venerdì dalle 7 alle 14. "Siamo molto soddisfatti per questa nuova apertura - ha esordito il sindaco di Barumini Michele Zucca - un potenziamento importante della raccolta porta a porta, un grande servizio per i cittadini". Lo ha seguito il presidente dell'Unione Marco Pisanu: "Grazie alla gestione associata di un servizio importante come la raccolta differenziata, il nostro ente con queste nuove strutture può offrire servizi migliori e di qualità alle nostre popolazioni". (segue) (Rsc)